Федерация футбола Грузии получила награду фейр-плей

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Федерация футбола Грузии (ФФГ) получила от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) награду фейр-плей в номинации «Самая прогрессирующая страна».

Об этом сообщает пресс-служба федерации.

«В футбольном сезоне-2016/17 в рейтинге фейр-плей Грузия показала самый высокий прогресс и впервые получила приз фейр-плей», — сказано в заявлении.

Лидерство в рейтинге сохранила Исландия, а Финляндия была признана страной с самыми лучшими и упорядоченными болельщиками.

Ранее тренер сборной Исландии по футболу раскрыл детали встречи с болельщиками в пабе.

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