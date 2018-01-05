Федерация футбола Грузии получила награду фейр-плей

Федерация футбола Грузии (ФФГ) получила от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) награду фейр-плей в номинации «Самая прогрессирующая страна».

Об этом сообщает пресс-служба федерации.

«В футбольном сезоне-2016/17 в рейтинге фейр-плей Грузия показала самый высокий прогресс и впервые получила приз фейр-плей», — сказано в заявлении.

Лидерство в рейтинге сохранила Исландия, а Финляндия была признана страной с самыми лучшими и упорядоченными болельщиками.

Ранее тренер сборной Исландии по футболу раскрыл детали встречи с болельщиками в пабе.