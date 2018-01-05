Сноубордистка Тудегешева стала четвёртой в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Лакенхофе

Российская спортсменка Екатерина Тудегешева заняла четвёртое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в австрийском Лакенхофе.