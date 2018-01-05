Сноубордистка Тудегешева стала четвёртой в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Лакенхофе

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Российская спортсменка Екатерина Тудегешева заняла четвёртое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в австрийском Лакенхофе.

Золотую медаль завоевала представительница Чехии Эстер Ледечка. Серебро досталось австрийке Юлии Дуймовиц, бронза в активе Ладины Йенни из Швейцарии.

Ранее сообщалось, что российская спортсменка Валерия Демидова стала бронзовым призёром в хафпайпе на этапе Кубка мира по фристайлу в Китае.

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