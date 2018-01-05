Чиновник МОК подал в отставку из-за обвинений в нападении на подругу

Голландец Камил Эурлингс решил покинуть Международный олимпийский комитет (МОК) в свете обвинений в нападении на подругу.

Как сообщил Эурлингс Inside the Games, решение обусловлено растущим давлением на его персону в связи с обвинениями в нападении на подругу.

44-летний Эурлингс заявил, что сожалеет о ряде событий, отметив, что за последние годы успел внести вклад в усиление связей между МОК и Нидерландами.

Он добавил, что членство в МОК было для него честью.

Ранее Патрик Хикки, обвиняемый в незаконной продаже билетов на летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, подал в отставку с должности члена исполкома МОК.