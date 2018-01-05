«Тоттенхэм» не смог обыграть «Вэст Хэм» в матче 21-го тура АПЛ

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«Тоттенхэм Хотспур» на своём поле сыграл вничью с «Вэст Хэм Юнайтед» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 1:1.

На гол полузащитника «Вэст Хэма» Педро Обьянга гости ответили точным ударом Сон Хын Мина.

В турнирной таблице чемпионата «Тоттенхэм» с 41 очком поднялся на пятое место, потеснив «Арсенал». «Вэст Хэм» с 22 баллами остался 15-м.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» ушёл от поражения в матче АПЛ с «Челси», забив мяч в компенсированное время.

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