«Тоттенхэм» не смог обыграть «Вэст Хэм» в матче 21-го тура АПЛ
«Тоттенхэм Хотспур» на своём поле сыграл вничью с «Вэст Хэм Юнайтед» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счётом 1:1.
На гол полузащитника «Вэст Хэма» Педро Обьянга гости ответили точным ударом Сон Хын Мина.
В турнирной таблице чемпионата «Тоттенхэм» с 41 очком поднялся на пятое место, потеснив «Арсенал». «Вэст Хэм» с 22 баллами остался 15-м.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» ушёл от поражения в матче АПЛ с «Челси», забив мяч в компенсированное время.
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