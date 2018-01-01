Соревнования ЧЕ по фехтованию среди кадетов и юниоров 2018 года пройдут в сочинском ледовом дворце «Айсберг»

Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов сообщил, что соревнования чемпионата Европы по фехтованию среди кадетов и юниоров 2018 года будут проходить в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи.

«Турнир будет проводиться в шикарном дворце — в «Айсберге». Для первенства среди кадетов и юниоров впервые будет использовано столь шикарное место. Эта арена может спокойно принимать и соревнования уровня чемпионата мира», — приводит слова Михайлова ТАСС.

12 июня Европейская конфедерация фехтования приняла решение о проведении чемпионата Европы по фехтованию среди кадетов и юниоров 2018 года в Сочи.

Ранее олимпийская чемпионка 2016 года саблистка Софья Великая заявила о возобновлении карьеры.