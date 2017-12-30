Путин поздравил президента МОК Баха с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил ряд глав международных спортивных организаций с наступающим Новым годом.

Путин отправил послание с поздравлениями почётному президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, почётному президенту МОК Жаку Рогге, почётному члену МОК Жан-Клоду Килли, президенту Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазелю и президенту Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства также поздравил президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества для успешного проведения чемпионата мира 2018 года.

Ранее Бах заявил, что «принял к сведению» слова Путина об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года.