Роналду обозначил «Реалу» цену, за которую его могут продать

Португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду попросил руководство мадридского клуба выставить его на продажу.

Португалец также установил цену, за которую его можно выкупить, — не более €100 млн. Об этом сообщает Daily Record.

Роналду не намерен оставаться в клубе, поскольку руководство не собирается улучшать условия его личного контракта. По версии издания, конфликт футболиста с президентом «Реала» Флорентино Пересом дошёл до того, что они не здороваются друг с другом.

На 32-летнего Роналду претендуют английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Пари Сен-Жермен».

Ранее СМИ назвали причины, по которым Роналду хочет покинуть «Реал».