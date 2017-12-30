Футболист «Реала» надел женское платье и накрасил губы

Защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии по футболу Марсело опубликовал фотографии из отпуска в Бразилии.

Марсело переоделся в женщину и накрасил губы. Женские платья надели также друзья футболиста.

Публикация от Marcelo Vieira Jr. (@marcelotwelve) Дек 27, 2017 at 7:52 PST

Фотографии в своём Instagram он опубликовал 28 декабря. В этот день в Испании отмечают аналог российского Дня дурака.

Ранее в сети появилось видео того, как футболисты сборной России Александр Кокорин и Алан Дзагоев танцуют лезгинку.