Футболист «Реала» надел женское платье и накрасил губы
Защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии по футболу Марсело опубликовал фотографии из отпуска в Бразилии.
Марсело переоделся в женщину и накрасил губы. Женские платья надели также друзья футболиста.
Фотографии в своём Instagram он опубликовал 28 декабря. В этот день в Испании отмечают аналог российского Дня дурака.
Ранее в сети появилось видео того, как футболисты сборной России Александр Кокорин и Алан Дзагоев танцуют лезгинку.
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