Адвокат: ФИФА не связывалась с Родченковым по вопросу о допинге в российском футболе

Джим Уолден, адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, признался, что Международная федерация футбола (ФИФА) не связывалась с его клиентом по вопросу о применении запрещённых препаратов в российском футболе.

Как сообщил Уолден Associated Press, Родченков располагает информацией о том, что государственная допинговая система в России покрывала применение запрещённых препаратов футболистами сборной страны.

Однако ФИФА, как отметил адвокат, пока не связывалась с ним по данному вопросу.

Ранее в ФИФА подтвердили, что в настоящее время занимаются изучением данных о допинге в российском футболе, предоставленных WADA.