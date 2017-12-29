ФФУ пожизненно отстранила около 20 футболистов за участие в матчах на территории ДНР
Федерация футбола Украины (ФФУ) приняла решение пожизненно отстранить около 20 игроков за участие в матчах на территории Донецкой народной республики.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
Отмечается, что Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) ФФУ рассмотрел заявление Службы безопасности Украины (СБУ) по 18 футболистам, которые выступали в матчах на территории ДНР.
В результате ФФУ приняла решение пожизненно отстранить этих игроков от любой деятельности, связанной с футболом.
Ранее Российский футбольный союз принял решение дисквалифицировать главу махачкалинского «Анжи» Османа Кадиева на два матча чемпионата Российской футбольной премьер-лиги сезона-2017/18.
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