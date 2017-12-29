КХЛ представила форму для Матча звёзд 2018 года

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила форму сборных дивизионов для Матча звёзд 2018 года, который пройдёт в Астане.

Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Форма спортсменов выполнена в цветах национального флага Казахстана, где пройдёт Неделя звёзд КХЛ.

Всего представлено четыре вида униформы: белая, синяя, жёлтая и голубая. В ней сыграют представители четырёх дивизионов турнира — Тарасова, Чернышёва, Боброва и Харламова.

Неделя звёзд хоккея пройдёт с 10 по 14 января в Астане.

Ранее КХЛ назвала капитанов дивизионов Матча звёзд в Астане.

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