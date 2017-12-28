Баскетболисты «Локомотива-Кубани» записали пародию на песню группы «Стекловата»

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» записал пародийный клип на музыкальную композицию группы «Стекловата» «Новый год».

Об этом сообщается на официальном YouTube-канале клуба.

В пародийном видео на песню группы «Стекловата» приняли участие баскетболисты «Локомотива-Кубани» Тревор Лэйси, Иван Нелюбов, Павел Антипов и Дмитрий Кулагин.

Ранее стали известны соперники клуба по топ-16 баскетбольного Еврокубка.