Баскетболисты «Локомотива-Кубани» записали пародию на песню группы «Стекловата»
Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» записал пародийный клип на музыкальную композицию группы «Стекловата» «Новый год».
Об этом сообщается на официальном YouTube-канале клуба.
В пародийном видео на песню группы «Стекловата» приняли участие баскетболисты «Локомотива-Кубани» Тревор Лэйси, Иван Нелюбов, Павел Антипов и Дмитрий Кулагин.
Ранее стали известны соперники клуба по топ-16 баскетбольного Еврокубка.
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