Рондо стал первым баскетболистом НБА с 1996 года, отдавшим 25 результативных передач за матч

Разыгрывающий клуба «Нью-Орлеан Пеликанс» Рэджон Рондо записал на свой счёт 25 результативных передач в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Бруклин Нетс».

Встреча завершилась со счётом 128:113 в пользу «Нью-Орлеан Пеликанс». Также на счету Рондо два очка, семь подборов и один перехват.

31-летний разыгрывающий впервые в своей карьере сделал 25 результативных передач за матч, став восьмым игроком в истории НБА, которому это удавалось. В последний раз 25 передач за матч отдавал Джейсон Кидд во время выступления за «Финикс Санз» в 1996 году.

Ранее сообщалось, что клуб НБА «Хьюстон Рокетс» готов получить форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса летом 2018 года.