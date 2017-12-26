СМИ: Болельщик «Реала» поджёг свой дом после поражения любимого клуба от «Барселоны»

Румынский болельщик «Реала» едва не сжёг собственный дом после поражения мадридцев от «Барселоны» в эль-класико.

Мужчина в возрасте около 70 лет заперся в своём доме и бросил в огонь баллончик с жидкостью для розжига. Проживающая неподалёку сиделка, увидев чёрный дым, позвала на помощь, и в результате мужчину удалось вынести из дома, сообщает Sport.ro.

Отмечается, что он, не испытывая сожаления о содеянном, заявил, что хотел умереть, лишь бы не видеть больше такой «покорности» от любимой команды.

По информации издания, его ждёт психиатрическая экспертиза.

23 декабря «Барселона» разгромила «Реал» в эль-класико.

Ранее сообщалось, что египетский форвард «Ливерпуля» дал согласие на переход в «Реал».