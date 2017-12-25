Надаль заявил, что не представляет себя играющим в теннис в возрасте Федерера

Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль признался, что не планирует играть до возраста своего оппонента — швейцарца Роджера Федерера.

«У каждого свой путь, и они разные. То, что хорошо для одного, не обязательно является таковым для другого. Мне 31, и до возраста Федерера ещё очень далеко. Я загадываю на ближайшее время, а не на 6 лет вперёд. Когда мне было 26, я не думал, что буду играть в 31, а теперь не могу себя представить играющим в теннис в возрасте Роджера. Это невозможно точно знать, потому что это вопрос физического состояния, ментальности и готовности», — приводит слова Надаля AS.

31-летний испанец является 16-кратным победителем турниров серии Большого шлема. Всего он одержал победы на 75 турнирах. Он также является двукратным олимпийским чемпионом — на Играх 2008 года в одиночном, а на Олимпиаде-2012 — в парном разряде.

Ранее Федерер заявил, что сезон 2017 года был похож на сказку.