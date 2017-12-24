Саудовская Аравия отказала семи израильским шахматистам во въезде в страну

Власти Саудовской Аравии отказали в выдаче виз семи израильским шахматистам, которые намеревались принять участие в чемпионате мира по рапиду и блицу, запланированном на 26—30 декабря.