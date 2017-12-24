Саудовская Аравия отказала семи израильским шахматистам во въезде в страну
Власти Саудовской Аравии отказали в выдаче виз семи израильским шахматистам, которые намеревались принять участие в чемпионате мира по рапиду и блицу, запланированном на 26—30 декабря.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на агентство Reuters.
По словам вице-президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Израэля Гельфера, подобная практика является нормальной, поскольку между Саудовской Аравией и Израилем не установлены официальные дипломатические отношения.
Ранее сообщалось, что российский шахматист Максим Вавулин стал чемпионом Европы по рапиду.
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