Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Боброва заявила, что пропустит следующий сезон

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва, выступающая в танцах на льду, заявила, что пропустит следующий сезон.

«Сейчас в моих планах на время закончить с фигурным катанием. Но как будет дальше, никто не знает. Я не выброшу коньки, не скажу: «Всё, я вообще не вернусь», — сказала спортсменка в интервью официальному сайту Федерации фигурного катания на коньках России.

По словам Бобровой, она готова к тому, что со следующего сезона её партнёр Дмитрий Соловьёв начнёт выступать в паре с другой фигуристкой.

Ранее сообщалось, что Боброва и Соловьёв победили в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате России по фигурному катанию.