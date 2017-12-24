Ситников и Константинова стали чемпионами России по шорт-треку в многоборье

Павел Ситников и Екатерина Константинова победили на чемпионате России по шорт-треку в многоборье.

Соревнования проходили в Коломне.

Ситников стал первым (94 балла) в общем зачёте, победив на дистанциях 500 и 1500 м. Второе место занял Тимур Захаров (75 баллов), который одержал победу на 1000 м. Тройку призёров замкнул Артём Козлов (68 баллов).

Константинова победила в женском разряде с общей суммой 123 балла. Она стала первой на 1000 м и на 1500 м. Второе место в многоборье заняла Эмина Малагич (81 балл), победив на 500 м. Третьей стала Евгения Захарова (60 баллов).

Константинова также выиграла суперфинал на 3000 м, второй стала Захарова, третьей — Малагич.

У мужчин в суперфинале первым финишировал Захаров, вторым стал Даниил Ейбог, третьим — Артём Козлов.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Виктор Ан не выступит на ЧР по шорт-треку.