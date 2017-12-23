Вальверде: текущий отрыв «Барселоны» ничего не значит

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал разгромную победу над мадридским «Реалом» в матче 17-го тура испанской Примеры.

«Мы счастливы, ведь обыграли отличную команду на её поле. Но ещё даже не закончился первый круг, впереди много матчей. Текущий отрыв «Барселоны» ничего не значит, так как всё решится позже. «Реал» пытался помешать нам играть в свой футбол, но постепенно мы начали создавать моменты и забили голы. В меньшинстве соперник выглядел даже опаснее, чем в полном составе», — приводит слова Вальверде AS.

Ранее сообщалось, что «Барселона» разгромила «Реал» в эль-класико.