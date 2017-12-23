Зидан: «Реалу» больно, но это футбол

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал разгромное поражение от каталонской «Барселоны» в матче 17-го тура испанской Примеры.

«Мы хорошо начали, в первом тайме была равная игра. Во второй половине мы плохо защищались и делали ошибки. Детали решают исход таких матчей. Нам больно, но это футбол. Обидное поражение, но мы не будем ничего менять, нам не стоит терять голову. Впереди каникулы, надо забыть об этом матче, провести время с семьёй и вернуться, так как ещё ничего не кончено», — приводит слова Зидана Marca.

Ранее сообщалось, что «Барселона» разгромила «Реал» в эль-класико.