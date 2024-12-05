В WADA сравнили Тутберидзе со злодейкой из мультфильма

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Глава рабочей группы по обновлению Всемирного антидопингового кодекса Ричард Янг высказался о российском тренере Этери Тутберидзе.
В WADA сравнили Тутберидзе со злодейкой из мультфильма
  • РИА Новости

«Я видел, как тренер Валиевой сидела рядом с ней (на Олимпиаде), когда она плакала. Возможно, это не очень приятно говорить, но это навело на мысль, что тренер могла бы надеть на себя пальто из далматинцев, потому что была очень похожа на Круэллу де Виль. Это был действительно неподходящий образ для спорта», — приводит слова Янга ТАСС.

Напомним, что на Играх в Пекине Валиева помогла сборной России завоевать золото командного турнира. После этого стало известно о положительной допинг-пробе спортсменки.

Ей позволили выступить в личном турнире. Но в произвольной программе она допустила ряд ошибок и не сдержала слёзы после проката. В этот момент рядом с ней была Тутберидзе.

Ранее Глейхенгауз объяснил отсутствие Тутберидзе на этапах Гран-при России.

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