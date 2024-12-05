«Пари НН» не будет оспаривать дисквалификацию Гончаренко

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на решение КДК РФС о санкциях в отношении главного тренера команды Виктора Гончаренко.

«Гончаренко — добрейшей души человек и в жизни, и на работе. Про угрозы с его образом, с его стилем работы не совсем правильно говорить. Тем не менее мы не будем оспаривать это решение», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.

5 декабря КДК дисквалифицировал Гончаренко на два матча (один из которых условно) и оштрафовал на 250 тыс. рублей за «оскорбительное поведение» в адрес судей после матча с «Ростовом» (0:4).

Ранее Гончаренко ответил на обвинения в нападках на судью Бобровского после матча с «Ростовом».