«РБ Спорт»: Сперцян вслед за Сафоновым может перейти в ПСЖ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен», где выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

По информации «РБ Спорт», парижане готовы предложить «быкам» €20 млн за футболиста. При этом владелец «Краснодара» Сергей Галицкий не готов расставаться со Сперцяном до конца сезона.

В нынешнем сезоне футболист провёл за команду 23 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи. Контракт 24-летнего игрока рассчитан до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Сперцян оценил возможность своего перехода в «Зенит».