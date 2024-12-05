«РБ Спорт»: Сперцян вслед за Сафоновым может перейти в ПСЖ
- РИА Новости
По информации «РБ Спорт», парижане готовы предложить «быкам» €20 млн за футболиста. При этом владелец «Краснодара» Сергей Галицкий не готов расставаться со Сперцяном до конца сезона.
В нынешнем сезоне футболист провёл за команду 23 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи. Контракт 24-летнего игрока рассчитан до июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что Сперцян оценил возможность своего перехода в «Зенит».