Журналист: ухудшение отношений в сборной Норвегии — следствие отсутствия россиян

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Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт прокомментировал отсутствие российских лыжников на международных турнирах.
Журналист: ухудшение отношений в сборной Норвегии — следствие отсутствия россиян
  • РИА Новости

«Снижение мировой конкуренции в лыжах и ухудшение отношений в норвежской команде — естественное следствие отсутствия российских лыжников, не только Большунова. Но и общее отсутствие конкуренции со стороны других стран для норвежских мужчин», — цитирует журналиста Sport24.

При этом он отметил, что у женщин всё обстоит иначе.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных соревнованиях в 2022 году. В ноября стало известно, что совет FIS оставил в силе отстранение российских паралимпийцев.

Ранее Крюгер заявил, что в отсутствие Большунова норвежцы стали менее добрыми друг к другу.

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