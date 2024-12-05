Журналист: ухудшение отношений в сборной Норвегии — следствие отсутствия россиян

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт прокомментировал отсутствие российских лыжников на международных турнирах.

«Снижение мировой конкуренции в лыжах и ухудшение отношений в норвежской команде — естественное следствие отсутствия российских лыжников, не только Большунова. Но и общее отсутствие конкуренции со стороны других стран для норвежских мужчин», — цитирует журналиста Sport24.

При этом он отметил, что у женщин всё обстоит иначе.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных соревнованиях в 2022 году. В ноября стало известно, что совет FIS оставил в силе отстранение российских паралимпийцев.

Ранее Крюгер заявил, что в отсутствие Большунова норвежцы стали менее добрыми друг к другу.