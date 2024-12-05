Журналист: ухудшение отношений в сборной Норвегии — следствие отсутствия россиян
- РИА Новости
«Снижение мировой конкуренции в лыжах и ухудшение отношений в норвежской команде — естественное следствие отсутствия российских лыжников, не только Большунова. Но и общее отсутствие конкуренции со стороны других стран для норвежских мужчин», — цитирует журналиста Sport24.
При этом он отметил, что у женщин всё обстоит иначе.
Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных соревнованиях в 2022 году. В ноября стало известно, что совет FIS оставил в силе отстранение российских паралимпийцев.
Ранее Крюгер заявил, что в отсутствие Большунова норвежцы стали менее добрыми друг к другу.