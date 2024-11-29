В команде Бетербиева отреагировали на слухи об организации реванша с Биволом

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Нурипаша Талибов, тренер абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева, высказался о реванше с Дмитрием Биволом.
В команде Бетербиева отреагировали на слухи об организации реванша с Биволом
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«Артур мне сказал об этом два дня назад, но он ещё ничего не подписывал. Я считаю, конечно, что это рано, но если он отложит, то должен будет провести обязательный бой. Если бы от меня зависело, я бы сделал это в июне-июле или даже в августе, не раньше», — цитирует Талибова Odds.ru.

12 октября Бетербиев победил Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе.

26 ноября появилась информация о том, что их реванш может состояться 22 февраля на турнире в Эр-Рияде.

Ранее Бетербиев призвал фанатов проголосовать по поводу реванша с Биволом.

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