Смолов сообщил, что готов пригласить Дзюбу на свою передачу
- РИА Новости
«Мы затронули тему насущную и актуальную. И как раз‑таки реакция взрослых мужчин, вот именно такая реакция, которая была, говорит о том, что мы недалеки от истины. Дзюбу к себе на передачу позову? От него будет зависеть. Готов ли я? Да!» — цитирует Смолова «Матч ТВ».
В настоящее время 36-летний футболист выступает за «Акрон». В нынешнем сезоне он провёл за тольяттинский клуб девять матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее Дзюба признался, что опыт игры в Турции стал одним из худших.