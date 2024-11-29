Смолов сообщил, что готов пригласить Дзюбу на свою передачу

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о возможном приглашении форварда «Акрона» Артёма Дзюбы на свою передачу.

«Мы затронули тему насущную и актуальную. И как раз‑таки реакция взрослых мужчин, вот именно такая реакция, которая была, говорит о том, что мы недалеки от истины. Дзюбу к себе на передачу позову? От него будет зависеть. Готов ли я? Да!» — цитирует Смолова «Матч ТВ».

В настоящее время 36-летний футболист выступает за «Акрон». В нынешнем сезоне он провёл за тольяттинский клуб девять матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Дзюба признался, что опыт игры в Турции стал одним из худших.