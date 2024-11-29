Серохвостов — об итогах спринта: надеюсь, не опущусь до уровня Латыпова

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Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался об итогах спринта на Кубке России.
Серохвостов — об итогах спринта: надеюсь, не опущусь до уровня Латыпова
  • РИА Новости

«Как два и три года назад, тренировался без срывов. Будто я послабее буду попозже, но на пик формы ещё рано выходить. Опущусь на уровень Латыпова? Надеюсь, не так низко (смеётся). Биатлон не лыжи, есть ещё фактор стрельбы. В лыжах если ты сильный, то побеждаешь, а в биатлоне, каким бы ни был сильным, пять промахов на рубеже — ты уже не лидер», — цитирует Серохвостова «Матч ТВ».

Спортсмен преодолел дистанцию за 23:27,5 и допустил один промах. 

На втором месте расположился Александр Логинов (+28,7). Тройку замкнул белорус Антон Смольский (+35,6).

Бронзовый призёр ОИ-2022 Эдуард Латыпов занял 31-е место.

Ранее МОК объяснил, когда перераспределит медали за эстафету ОИ-2014 в связи с делом Устюгова.

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