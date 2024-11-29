Аршавин рассказал о серьёзных проблемах со зрением

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин сообщил о серьёзных проблемах со зрением.

«Сейчас я решился и пошёл, но мне сказали, что я дальнозоркий. Близоруким это помогает, а дальнозорким… Единицы у меня всё равно не будет, читать я буду в очках. Потом мне сказали, что у меня будет катаракта, скорее всего, и мне нужно будет менять хрусталики», — сказал Аршавин в шоу «Карты, деньги, два мяча».

Напомним, что Андрей Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал» и казахстанский «Кайрат». За сборную России он провёл 75 матчей и забил 17 мячей.

Футболист принял решение завершить спортивную карьеру в 2018 году, на данный момент он занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию ФК «Зенит».

Ранее Аршавин ответил на вопрос, жалеет ли он о расставании с бывшей гражданской женой Юлией Барановской.