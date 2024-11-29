Кудряшов: Дзюба — лидер, не думаю, что он слишком много на себя берёт

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Бывший защитник «Ростова» Фёдор Кудряшов рассказал, что нападающий «Акрона» Артём Дзюба является лидером.
Кудряшов: Дзюба — лидер, не думаю, что он слишком много на себя берёт
  • РИА Новости

«Он лидер, очень часто в командах не хватает таких людей. Думаю, приходя в новую команду, Артём смотрит, есть ли лидеры на поле, в раздевалке. Если видит, что команде не хватает этого, включается по полной», — цитирует Кудряшова «Чемпионат».

В настоящее время 36-летний футболист выступает за «Акрон». В нынешнем сезоне он провёл за тольяттинский клуб девять матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Дзюба признался, что опыт игры в Турции стал одним из худших.

 

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