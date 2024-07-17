Чимаев: Кадыров вернул меня в спорт, когда я хотел завершить карьеру

Боец UFC в среднем весе Хамзат Чимаев признался, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров помог ему вернуться в спорт после тяжёлой болезни в 2021 году.

«Он постоянно меня поддерживает. Не только в спорте, но и в жизни. Благодаря нему я вернулся в большой спорт. После болезни я чуть не завершил карьеру. Он меня вернул, и я благодарю его за всё, что он для меня делает. Не только для меня, а для всей республики, всей Росси», — цитирует Чимаева «Спорт-Экспресс».

В июне стало известно, что Чимаев из-за проблем со здоровьем снялся с поединка UFC против австралийца Роберта Уиттакера.

Напомним, что в октябре Чимаев нанёс поражение нигерийцу Усману в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби. На его счету 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

Ранее Дана Уайт заявил, что Чимаев может провести бой на турнире UFC в Абу-Даби.