Чимаев: Кадыров вернул меня в спорт, когда я хотел завершить карьеру
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«Он постоянно меня поддерживает. Не только в спорте, но и в жизни. Благодаря нему я вернулся в большой спорт. После болезни я чуть не завершил карьеру. Он меня вернул, и я благодарю его за всё, что он для меня делает. Не только для меня, а для всей республики, всей Росси», — цитирует Чимаева «Спорт-Экспресс».
В июне стало известно, что Чимаев из-за проблем со здоровьем снялся с поединка UFC против австралийца Роберта Уиттакера.
Напомним, что в октябре Чимаев нанёс поражение нигерийцу Усману в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби. На его счету 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».
Ранее Дана Уайт заявил, что Чимаев может провести бой на турнире UFC в Абу-Даби.