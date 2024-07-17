Мельникова заявила, что её основной доход — это спорт
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Основной доход — спорт. Зарплата, сборная, регион. Ещё какая‑то реклама и какие‑то мероприятия: мастер‑классы, ещё какие‑то спортивные, спикерство и так далее», — цитирует Мельникову «Матч ТВ».
Она добавила, что у неё есть квартиры в Москве и Воронеже, а также машина.
Напомним, что в 2024 году Мельникова выиграла четыре золотые и одну бронзовую медаль чемпионата России.
Ранее Мельникова призналась, что не будет смотреть Олимпиаду.