Мельникова заявила, что её основной доход — это спорт

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о своих источниках дохода.

«Основной доход — спорт. Зарплата, сборная, регион. Ещё какая‑то реклама и какие‑то мероприятия: мастер‑классы, ещё какие‑то спортивные, спикерство и так далее», — цитирует Мельникову «Матч ТВ».

Она добавила, что у неё есть квартиры в Москве и Воронеже, а также машина.

Напомним, что в 2024 году Мельникова выиграла четыре золотые и одну бронзовую медаль чемпионата России.

Ранее Мельникова призналась, что не будет смотреть Олимпиаду.