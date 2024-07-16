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Bild: главный тренер «Байера» отстранил Азмуна от тренировок

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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо отстранил нападающего Сердара Азмуна от тренировок.
Bild: главный тренер «Байера» отстранил Азмуна от тренировок
  • РИА Новости

Как сообщает Bild, футболист пропустил тренировку команды, не предупредив никого заранее. Только потом он объяснил, что плохо себя чувствовал.

Также отмечается, что Азмун прибыл в расположение клуба в плохой физической форме. 

Пока что нападающий будет тренироваться по индивидуальной программе.

Прошлый сезон Сердар провёл в «Роме» на правах аренды. За клуб он сыграл 29 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что он выступал за «Зенит» с 2019 по 2021 год.

Ранее Азмун обратился к болельщикам «Зенита».

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