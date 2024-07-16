Bild: главный тренер «Байера» отстранил Азмуна от тренировок

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо отстранил нападающего Сердара Азмуна от тренировок.

Как сообщает Bild, футболист пропустил тренировку команды, не предупредив никого заранее. Только потом он объяснил, что плохо себя чувствовал.

Также отмечается, что Азмун прибыл в расположение клуба в плохой физической форме.

Пока что нападающий будет тренироваться по индивидуальной программе.

Прошлый сезон Сердар провёл в «Роме» на правах аренды. За клуб он сыграл 29 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что он выступал за «Зенит» с 2019 по 2021 год.

Ранее Азмун обратился к болельщикам «Зенита».