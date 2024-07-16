Bild: главный тренер «Байера» отстранил Азмуна от тренировок
- РИА Новости
Как сообщает Bild, футболист пропустил тренировку команды, не предупредив никого заранее. Только потом он объяснил, что плохо себя чувствовал.
Также отмечается, что Азмун прибыл в расположение клуба в плохой физической форме.
Пока что нападающий будет тренироваться по индивидуальной программе.
Прошлый сезон Сердар провёл в «Роме» на правах аренды. За клуб он сыграл 29 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
Напомним, что он выступал за «Зенит» с 2019 по 2021 год.
Ранее Азмун обратился к болельщикам «Зенита».