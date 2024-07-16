Мбаппе: собираюсь отдать свою жизнь за «Реал», чтобы соответствовать его истории

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе обратился к болельщикам клуба на своей презентации.

«Это невероятный день. С детства у меня была только одна мечта, и пребывание здесь очень много значит для меня. Теперь у меня есть ещё одна мечта. Я собираюсь отдать свою жизнь за этот клуб и эмблему, чтобы соответствовать его истории», — сказал он.

Сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация игрока. Он вышел на поле в футболке мадридской команды с номером «9». Поприветствовать Мбаппе на трибунах собрались 80 тыс. человек.

Напомним, что форвард на правах свободного агента заключил соглашение с «Реалом» до 2029 года. С 2017-го он выступал за «Пари Сен-Жермен».

Ранее Мбаппе поделился впечатлениями от перехода в «Реал».