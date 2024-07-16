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Состоялась презентация Мбаппе на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

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Состоялась презентация французского нападающего Килиана Мбаппе в качестве игрока мадридского «Реала».
Состоялась презентация Мбаппе на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
  • Gettyimages.ru

Игрок вышел на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в футболке мадридской команды с номером «9». Поприветствовать Мбаппе на трибунах собрались 80 тыс. человек.

На мероприятии присутствовали президент клуба Флорентина Перес и бывший главный тренер команды Зинедин Зидан.

Напомним, что форвард на правах свободного агента заключил соглашение с «Реалом» до 2029 года. С 2017-го он выступал за «Пари Сен-Жермен».

Ранее Мбаппе поделился впечатлениями от перехода в «Реал».

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