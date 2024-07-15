Мелёшин назвал ушедшего из «Спартака» Джикию кумиром детства

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин высказался о защитнике Георгии Джикии.

«Конечно, Джикия был моим кумиром в детстве, когда я был в академии, ходил на каждый матч. Для меня это не то чтобы потрясение, но я очень расстроен, потому что он является неотъемлемой частью команды. Я по нему лично скучаю, это хороший игрок, на тренировках подсказывал всегда», — приводит слова Мелёшина ТАСС.

Напомним, что Джикия покинул «Спартак» в конце сезона-2023/24. Он провёл за команду 215 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

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