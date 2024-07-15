Правительство выделит более 274,7 млн рублей на выплаты победителям Игр БРИКС

Правительство России выделит более 274,7 млн рублей на выплаты победителям и призёрам Игр БРИКС.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Победителям полагается вознаграждение в размере 358,4 тыс. рублей, серебряным призёрам — по 179,2 тыс. рублей, бронзовым — по 107,5 тыс. рублей.

Тренеры чемпионов получат по 137,2, 67,6 и 40,96 тыс. за золото, серебро и бронзу соответственно.

Игры БРИКС проходили с 12 по 23 июня.

Ранее сообщалось, что World Athletics игнорирует результаты легкоатлетического турнира Игр БРИКС.