Правительство выделит более 274,7 млн рублей на выплаты победителям Игр БРИКС
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте кабмина.
Победителям полагается вознаграждение в размере 358,4 тыс. рублей, серебряным призёрам — по 179,2 тыс. рублей, бронзовым — по 107,5 тыс. рублей.
Тренеры чемпионов получат по 137,2, 67,6 и 40,96 тыс. за золото, серебро и бронзу соответственно.
Игры БРИКС проходили с 12 по 23 июня.
Ранее сообщалось, что World Athletics игнорирует результаты легкоатлетического турнира Игр БРИКС.