Се Шувэй и Ян Зелиньский выиграли Уимблдон-2024 в миксте

Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Ян Зелиньский (Польша) стали чемпионами Открытого чемпионата Великобритании — 2024 в смешанном парном разряде.

В финале они одержали победу над мексиканским дуэтом Джулиан Олмос — Сантьяго Гонсалес. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. В рамках него мексиканцы не заработали ни одного брейк-пойнта на подачах соперников.

Шувэй и Зелиньский — победители Australian Open. Таким образом, они завоевали второй титул на турнире Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович впервые проиграл два финала Уимблдона подряд.