Се Шувэй и Ян Зелиньский выиграли Уимблдон-2024 в миксте
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В финале они одержали победу над мексиканским дуэтом Джулиан Олмос — Сантьяго Гонсалес. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. В рамках него мексиканцы не заработали ни одного брейк-пойнта на подачах соперников.
Шувэй и Зелиньский — победители Australian Open. Таким образом, они завоевали второй титул на турнире Большого шлема.
Ранее сообщалось, что Новак Джокович впервые проиграл два финала Уимблдона подряд.