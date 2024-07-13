РИА Новости: «Зенит» вышел из переговоров по трансферу Фернандеша
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Как сообщает РИА Новости, переговоры о трансфере португальца завершились безрезультатно. Он подписал новое соглашение со стамбульским клубом до 2027 года.
В минувшем сезоне Жедсон сыграл за команду 45 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение с «Бешикташем» действует до 30 июня 2027 года.
Ранее в «Зените» назвали домыслами возможное подписание Фернандеша из «Бешикташа».