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Ловчев: Лещук — слабый вратарь, пускай не позорит «Динамо»

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о голкипере «Динамо» Игоре Лещуке.
Ловчев: Лещук — слабый вратарь, пускай не позорит «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Это клуб, в котором играли Лев Иванович Яшин, Володя Пильгуй… Много можно называть людей. Но Лещук — слабый вратарь. Команда старается, из‑за штрафной летит мяч, который берётся. Ты лёг, и всё, а он даёт добить — это что такое? Пускай слушает меня и не позорит команду», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Лещук является воспитанником клубной академии московского «Динамо», за главную команду бело-голубых выступает с 2018 года.

В сезоне-2023/24 голкипер сыграл за клуб 20 матчей во всех турнирах, пропустил 29 мячей и шесть раз отстоял на ноль.

Ранее в «Динамо» пожелали Карраскалю обыграть Аргентину в финале Кубка Америки.

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