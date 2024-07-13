Ловчев: Лещук — слабый вратарь, пускай не позорит «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о голкипере «Динамо» Игоре Лещуке.

«Это клуб, в котором играли Лев Иванович Яшин, Володя Пильгуй… Много можно называть людей. Но Лещук — слабый вратарь. Команда старается, из‑за штрафной летит мяч, который берётся. Ты лёг, и всё, а он даёт добить — это что такое? Пускай слушает меня и не позорит команду», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Лещук является воспитанником клубной академии московского «Динамо», за главную команду бело-голубых выступает с 2018 года.

В сезоне-2023/24 голкипер сыграл за клуб 20 матчей во всех турнирах, пропустил 29 мячей и шесть раз отстоял на ноль.

Ранее в «Динамо» пожелали Карраскалю обыграть Аргентину в финале Кубка Америки.