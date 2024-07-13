Скира: Илич подпишет контракт с «Зенитом» до 2029 года
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Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, футболист находится в шаге от подписания контракта с «Зенитом» до 2029 года. Зарплата составит €3 млн в год.
В прошлом сезоне футболист провёл за «Торино» 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что Илич через несколько дней вылетит в Россию для перехода в «Зенит».