Скира: Илич подпишет контракт с «Зенитом» до 2029 года

Полузащитник «Торино» Иван Илич может перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, футболист находится в шаге от подписания контракта с «Зенитом» до 2029 года. Зарплата составит €3 млн в год.

В прошлом сезоне футболист провёл за «Торино» 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Илич через несколько дней вылетит в Россию для перехода в «Зенит».