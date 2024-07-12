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Пивоваров заявил, что решение не продлевать контракт с Шуниным далось нелегко

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Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что решение не продлевать контракт с вратарём Антоном Шуниным далось нелегко.
Пивоваров заявил, что решение не продлевать контракт с Шуниным далось нелегко
  • Gettyimages.ru

«Что касается решения о непродлении контракта — оно далось нам нелегко. Мы его приняли по итогам сезона, по последним матчам стало ясно, что нам требуется усиление вратарской позиции. Клуб, как и говорил, сделал предложение Антону о работе в системе «Динамо», чтобы он мог развиваться с клубом и дальше», — приводит слова Пивоварова РИА Новости.

1 июля «Динамо» объявило об уходе Шунина после 17 лет в клубе.

За взрослую команду москвичей вратарь играл с 2007 года. Всего за «Динамо» он провёл 366 матчей, пропустил 408 голов и 125 матчей отстоял на ноль.

Ранее Шунин заявил, что в «Динамо» его уверяли в переподписании контракта.

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