Пивоваров заявил, что решение не продлевать контракт с Шуниным далось нелегко

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что решение не продлевать контракт с вратарём Антоном Шуниным далось нелегко.

«Что касается решения о непродлении контракта — оно далось нам нелегко. Мы его приняли по итогам сезона, по последним матчам стало ясно, что нам требуется усиление вратарской позиции. Клуб, как и говорил, сделал предложение Антону о работе в системе «Динамо», чтобы он мог развиваться с клубом и дальше», — приводит слова Пивоварова РИА Новости.

1 июля «Динамо» объявило об уходе Шунина после 17 лет в клубе.

За взрослую команду москвичей вратарь играл с 2007 года. Всего за «Динамо» он провёл 366 матчей, пропустил 408 голов и 125 матчей отстоял на ноль.

Ранее Шунин заявил, что в «Динамо» его уверяли в переподписании контракта.