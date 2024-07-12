КОНМЕБОЛ открыл дело в отношении 11 игроков Уругвая после драки с фанатами Колумбии

КОНМЕБОЛ уведомил Уругвайскую футбольную ассоциацию о проведении дисциплинарного расследования в отношении 11 игроков после драки с фанатами Колумбии в полуфинале Кубка Америки.

Об этом сообщает El Observador.

Среди этих игроков: Дарвин Нуньес, Рональд Араухо, Матиас Оливера, Родриго Бентанкур, Сантьяго Меле, Себастьян Касерес, Эмилиано Мартинес, Матиас Винья, Брайан Родригес, Хосе Хименес и Факундо Пельистри.

У Уругвая есть время до 17 июля, чтобы подать апелляцию.

Встреча в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка» завершилась со счётом 1:0 в пользу Колумбии.

После финального свистка между футболистами Уругвая и колумбийскими болельщиками началась потасовка. Затем Нуньес швырнул стул в фанатов, которые оскорбляли его с трибуны.

Ранее сообщалось, что Нуньес может получить длительную дисквалификацию за драку с фанатами Колумбии.