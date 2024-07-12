КОНМЕБОЛ открыл дело в отношении 11 игроков Уругвая после драки с фанатами Колумбии
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Об этом сообщает El Observador.
Среди этих игроков: Дарвин Нуньес, Рональд Араухо, Матиас Оливера, Родриго Бентанкур, Сантьяго Меле, Себастьян Касерес, Эмилиано Мартинес, Матиас Винья, Брайан Родригес, Хосе Хименес и Факундо Пельистри.
У Уругвая есть время до 17 июля, чтобы подать апелляцию.
Встреча в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка» завершилась со счётом 1:0 в пользу Колумбии.
После финального свистка между футболистами Уругвая и колумбийскими болельщиками началась потасовка. Затем Нуньес швырнул стул в фанатов, которые оскорбляли его с трибуны.
Ранее сообщалось, что Нуньес может получить длительную дисквалификацию за драку с фанатами Колумбии.