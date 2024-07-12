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ОКР присоединился к акции против недопуска российских спортсменов на Олимпиаду

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Олимпийский комитет России (ОКР) присоединился к акции, которая призывает поддержать российских спортсменов, не допущенных к Играм в Париже.
ОКР присоединился к акции против недопуска российских спортсменов на Олимпиаду
  • РИА Новости

«Политические интриги и неспортивные методы отсева, лишившие россиян законного и заслуженного права выступать на Играх в Париже, имели чёткую цель — подорвать единство олимпийского сообщества России, сломить дух наших спортсменов. Этого не произошло», — говорится в заявлении.

В организации призвали всех коллег по спортивному и олимпийскому сообществу, представителей общероссийских спортивных федераций присоединиться к социальной акции «Одна страна — одна команда».

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и не могут быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Чикунова заявила, что пропустит Олимпийские игры по принципиальным соображениям.

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