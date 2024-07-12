ОКР присоединился к акции против недопуска российских спортсменов на Олимпиаду
- РИА Новости
«Политические интриги и неспортивные методы отсева, лишившие россиян законного и заслуженного права выступать на Играх в Париже, имели чёткую цель — подорвать единство олимпийского сообщества России, сломить дух наших спортсменов. Этого не произошло», — говорится в заявлении.
В организации призвали всех коллег по спортивному и олимпийскому сообществу, представителей общероссийских спортивных федераций присоединиться к социальной акции «Одна страна — одна команда».
Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и не могут быть связаны с военными ведомствами.
Ранее Чикунова заявила, что пропустит Олимпийские игры по принципиальным соображениям.