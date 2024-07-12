Ди Марцио: «Атланта» договорилась с «Аталантой» по переходу Миранчука

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук близок к тому, чтобы перейти в «Атланту Юнайтед» из МЛС.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио в соцсети X, клубы уже договорились о трансфере. При этом Миранчук ещё не принял окончательного решения.

В минувшем сезоне россиянин принял участие в 42 матчах за «Аталанту», забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Вместе с бергамасками полузащитник выиграл Лигу Европы.

Ранее Сенников призвал Миранчука отказаться от перехода в клуб из США.