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Ди Марцио: «Атланта» договорилась с «Аталантой» по переходу Миранчука

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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук близок к тому, чтобы перейти в «Атланту Юнайтед» из МЛС.
Ди Марцио: «Атланта» договорилась с «Аталантой» по переходу Миранчука
  • Gettyimages.ru
  • © Giuseppe Maffia/NurPhoto

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио в соцсети X, клубы уже договорились о трансфере. При этом Миранчук ещё не принял окончательного решения.

В минувшем сезоне россиянин принял участие в 42 матчах за «Аталанту», забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Вместе с бергамасками полузащитник выиграл Лигу Европы.

Ранее Сенников призвал Миранчука отказаться от перехода в клуб из США.

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