Ди Марцио: «Атланта» договорилась с «Аталантой» по переходу Миранчука
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По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио в соцсети X, клубы уже договорились о трансфере. При этом Миранчук ещё не принял окончательного решения.
В минувшем сезоне россиянин принял участие в 42 матчах за «Аталанту», забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Вместе с бергамасками полузащитник выиграл Лигу Европы.
Ранее Сенников призвал Миранчука отказаться от перехода в клуб из США.