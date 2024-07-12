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Месси: это мой последний Кубок Америки

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что Кубок Америки — 2024 станет для него последним в карьере.
Месси: это мой последний Кубок Америки
  • Gettyimages.ru
  • © Elsa

«Для меня это последний Кубок Америки. Мы играли на последнем чемпионате мира с Ди Марией и Отаменди, а сейчас играем последние матчи вместе и наслаждаемся этим по полной», — цитирует Месси Mundo Deportivo.

Сборная Аргентины вышла в финал турнира, где сыграет с командой Колумбии. Решающий матч пройдёт 14 июля. Месси по ходу соревнований отметился голом и результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Родригес побил рекорд Месси на Кубке Америки.

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