Месси: это мой последний Кубок Америки
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«Для меня это последний Кубок Америки. Мы играли на последнем чемпионате мира с Ди Марией и Отаменди, а сейчас играем последние матчи вместе и наслаждаемся этим по полной», — цитирует Месси Mundo Deportivo.
Сборная Аргентины вышла в финал турнира, где сыграет с командой Колумбии. Решающий матч пройдёт 14 июля. Месси по ходу соревнований отметился голом и результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Родригес побил рекорд Месси на Кубке Америки.