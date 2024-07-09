«Чемпионат»: «Атланта» из МЛС предлагает Алексею Миранчуку контракт на четыре года

Стали известны условия «Атланта Юнайтед» в случае подписания российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

По информации «Чемпионата», клуб из МЛС предлагает игроку четырёхлетний контракт с зарплатой около €3 млн. «Атланта» готова приобрести россиянина за €10 млн.

В минувшем сезоне Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту», забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Вместе с бергамасками полузащитник выиграл Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что «Кальяри» и «Фиорентина» заинтересованы в переходе Алексея Миранчука.