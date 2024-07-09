«Чемпионат»: «Атланта» из МЛС предлагает Алексею Миранчуку контракт на четыре года
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- © Michele Maraviglia/Keystone Press Agency
По информации «Чемпионата», клуб из МЛС предлагает игроку четырёхлетний контракт с зарплатой около €3 млн. «Атланта» готова приобрести россиянина за €10 млн.
В минувшем сезоне Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту», забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Вместе с бергамасками полузащитник выиграл Лигу Европы.
Ранее сообщалось, что «Кальяри» и «Фиорентина» заинтересованы в переходе Алексея Миранчука.