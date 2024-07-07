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Медведев — о матче с Синнером на Уимблдоне: выложусь без остатка

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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Уимблдона, в котором он сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером.

«Мне надо показать свой лучший теннис. Последние пять раз он меня обыгрывал. Если не ошибаюсь, четыре из этих матчей были очень тяжёлыми, а последний он легко выиграл. Так что постараюсь показать свой лучший теннис. Выйду и выложусь без остатка», — приводит слова Медведева The Tennis Letter.

Медведев вышел в четвертьфинал на отказе болгарина Григора Димитрова, который получил травму в начале матча и не смог продолжить борьбу.

Ранее сообщалось, что Сафиуллин проиграл Филсу в третьем круге Уимблдона.

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