Медведев — о матче с Синнером на Уимблдоне: выложусь без остатка
«Мне надо показать свой лучший теннис. Последние пять раз он меня обыгрывал. Если не ошибаюсь, четыре из этих матчей были очень тяжёлыми, а последний он легко выиграл. Так что постараюсь показать свой лучший теннис. Выйду и выложусь без остатка», — приводит слова Медведева The Tennis Letter.
Медведев вышел в четвертьфинал на отказе болгарина Григора Димитрова, который получил травму в начале матча и не смог продолжить борьбу.
Ранее сообщалось, что Сафиуллин проиграл Филсу в третьем круге Уимблдона.