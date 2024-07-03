Tuttomercatoweb: «Торино» согласился продать хавбека Илича «Зениту» за €25 млн

Полузащитник «Торино» Иван Илич может перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Tuttomercatoweb, петербургский клуб гарантировано выплатит туринцам €22 млн, ещё 3 млн итальянцам будут положены в качестве бонусов.

По информации «Чемпионата», игрок пройдёт медосмотр в ближайшее время. Сообщалось, что сербскому полузащитнику готовы платить €3 млн за сезон.

В прошлом сезоне футболист провёл за «Торино» 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее в «Зените» назвали чепухой информацию о «королевском» предложении Иличу.