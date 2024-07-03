Макгрегор назвал Роналду величайшим футболистом в истории

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Истинная страсть к своей стране! Криштиану, ты величайший футболист, который когда-либо был на этой земле! Благослови тебя Бог, брат! Прошлое — это слава! Настоящее — это история!» — написал Макгрегор в своих социальных сетях.

Напомним, что на 105-й минуте матча 1/8 финала со Словенией нападающий не смог реализовать 11-метровый удар, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Игрок не смог сдержать слёз после промаха.

Основное и дополнительное время матча, который прошёл во Франкфурте, завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказалась сборная Португалии (3:0). Роналду забил в серии послематчевых пенальти.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Роналду установил антирекорд футбола XXI века.