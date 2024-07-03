Федерация бокса России попросила Генпрокуратуру проверить бойца Рзаева на экстремизм
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«Федерация бокса России направила обращение в Генеральную прокуратуру по факту произошедшего», — приводит слова пресс-службы Федерации бокса России ТАСС.
Как сообщает ТАСС, организация попросила проверить Рзаева на предмет осуществления экстремистской деятельности.
На прошедшем турнире Рзаев победил россиянина Сергея Приходько, а затем в октагоне вступил в перепалку с Кулинским, назвав его «русской свиньёй». Ведущий заявил, что никто не имеет права оскорблять представителя другой нации.
Позже Рзаев извинился перед россиянином. Однако болельщики призывают пожизненно дисквалифицировать бойца и даже требуют арестовать его за оскорбления.
На счету Рзаева четыре победы и два поражения в поп-ММА. У Кулинского четыре победы при шести поражениях.
Ранее сообщалось, что Рзаеву грозит административное наказание за оскорбление россиянина.