Федерация бокса России попросила Генпрокуратуру проверить бойца Рзаева на экстремизм

Федерация бокса России приняла решение обратиться в Генеральную прокуратуру по ситуации касательно азербайджанского бойца Джавида Рзаева.

«Федерация бокса России направила обращение в Генеральную прокуратуру по факту произошедшего», — приводит слова пресс-службы Федерации бокса России ТАСС.

Как сообщает ТАСС, организация попросила проверить Рзаева на предмет осуществления экстремистской деятельности.

На прошедшем турнире Рзаев победил россиянина Сергея Приходько, а затем в октагоне вступил в перепалку с Кулинским, назвав его «русской свиньёй». Ведущий заявил, что никто не имеет права оскорблять представителя другой нации.

Позже Рзаев извинился перед россиянином. Однако болельщики призывают пожизненно дисквалифицировать бойца и даже требуют арестовать его за оскорбления.

На счету Рзаева четыре победы и два поражения в поп-ММА. У Кулинского четыре победы при шести поражениях.

Ранее сообщалось, что Рзаеву грозит административное наказание за оскорбление россиянина.