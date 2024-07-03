RT в Telegram
Подпишись

Федерация бокса России попросила Генпрокуратуру проверить бойца Рзаева на экстремизм

Короткая ссылка
Федерация бокса России приняла решение обратиться в Генеральную прокуратуру по ситуации касательно азербайджанского бойца Джавида Рзаева.
Федерация бокса России попросила Генпрокуратуру проверить бойца Рзаева на экстремизм
  • Gettyimages.ru
  • © photographer3431

«Федерация бокса России направила обращение в Генеральную прокуратуру по факту произошедшего», — приводит слова пресс-службы Федерации бокса России ТАСС.

Как сообщает ТАСС, организация попросила проверить Рзаева на предмет осуществления экстремистской деятельности. 

На прошедшем турнире Рзаев победил россиянина Сергея Приходько, а затем в октагоне вступил в перепалку с Кулинским, назвав его «русской свиньёй». Ведущий заявил, что никто не имеет права оскорблять представителя другой нации. 

Позже Рзаев извинился перед россиянином. Однако болельщики призывают пожизненно дисквалифицировать бойца и даже требуют арестовать его за оскорбления.

На счету Рзаева четыре победы и два поражения в поп-ММА. У Кулинского четыре победы при шести поражениях.

Ранее сообщалось, что Рзаеву грозит административное наказание за оскорбление россиянина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить